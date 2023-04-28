К волонтёрскому движению Москвы присоединились 10 тысяч человек с начала года

Команда ресурсного центра «Мосволонтёр» насчитывает более 175 тыс. человек. С начала 2023 года их число выросло на 10 тыс., заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Каждый из них может выбрать интересное для себя направление: патриотическое, культурное, социально ориентированное, событийное. Скоро День Победы, и волонтёры вновь будут встречать и сопровождать ветеранов, помогать в проведении мероприятий», — отметила Сергунина.

Столичные власти оказывают волонтёрам поддержку. В 2022 году в городе впервые вручили знак отличия «Волонтёр Москвы».

Ранее «Агентство Бизнес Новостей» сообщало, что число волонтёров в Мурманской области выросло на 10 тыс. за год.