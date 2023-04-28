Депутат Чаплин посоветовал оспаривать штрафы за запрещённые растения на дачном участке

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин рассказал, что ошибочный штраф или уголовное наказание за выращивание токсичных и психотропных растений на дачном участке можно оспорить.

Всё зависит от того, было ли выращивание таких растений намеренным или нет, объяснил депутат в разговоре с ФАН.

Административное или уголовное наказание возможно при превышении определённого количества кустов таких растений.

«Например, у вас на участке оказались кусты конопли. Оспорить наказание можно, если их количество не превышает минимальную норму, плюс придётся доказывать, что вы их не сажали намеренно», — объяснил Чаплин.

Ранее газета «Известия» сообщала, что жители России рассказали о качествах, которыми должна обладать идеальная дача. По словам 39% респондентов, в их число должны входить водоснабжение и канализация, а 38% считают — тепло в доме.