Депутат Чаплин посоветовал оспаривать штрафы за запрещённые растения на дачном участке

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Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин рассказал, что ошибочный штраф или уголовное наказание за выращивание токсичных и психотропных растений на дачном участке можно оспорить.
Депутат Чаплин посоветовал оспаривать штрафы за запрещённые растения на дачном участке
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Всё зависит от того, было ли выращивание таких растений намеренным или нет, объяснил депутат в разговоре с ФАН.

Административное или уголовное наказание возможно при превышении определённого количества кустов таких растений.

«Например, у вас на участке оказались кусты конопли. Оспорить наказание можно, если их количество не превышает минимальную норму, плюс придётся доказывать, что вы их не сажали намеренно», — объяснил Чаплин.

Ранее газета «Известия» сообщала, что жители России рассказали о качествах, которыми должна обладать идеальная дача. По словам 39% респондентов, в их число должны входить водоснабжение и канализация, а 38% считают — тепло в доме.

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