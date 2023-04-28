Визовый центр Франции ввёл предоплату для россиян при записи на подачу документов

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Визовый центр Франции ввёл сервисный сбор для российских граждан при записи на подачу документов.
Визовый центр Франции ввёл предоплату для россиян при записи на подачу документов
  • РИА Новости

«При оформлении записи взимается предоплата сервисного сбора в размере €35,5 в рублях по курсу, установленному на момент осуществления записи», — цитирует РИА Новости сообщение.

В середине января в АТОР сообщили, что консульства европейских стран после отмены соглашений между Россией и странами ЕС перестали выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года.

При этом, по данным туркомпаний, сроки действия визы не зависят, как это было ранее, от визовой истории.

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