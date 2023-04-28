Визовый центр Франции ввёл предоплату для россиян при записи на подачу документов

Визовый центр Франции ввёл сервисный сбор для российских граждан при записи на подачу документов.

«При оформлении записи взимается предоплата сервисного сбора в размере €35,5 в рублях по курсу, установленному на момент осуществления записи», — цитирует РИА Новости сообщение.

В середине января в АТОР сообщили, что консульства европейских стран после отмены соглашений между Россией и странами ЕС перестали выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года.

При этом, по данным туркомпаний, сроки действия визы не зависят, как это было ранее, от визовой истории.