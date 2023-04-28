РСТ: отели Турции начали снижать цены из-за низкого спроса со стороны россиян
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Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.
«В среднем цены упали не менее чем на 30%. То, что раньше стоило 150 тыс. рублей на двоих, можно купить уже за 100 тыс. Майские и июньские цены выглядят вполне конкурентно», — отмечается на сайте.
В конце марта управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН назвал самые популярные направления для отдыха в мае.
Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.