РСТ: отели Турции начали снижать цены из-за низкого спроса со стороны россиян

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Многие турецкие отели в связи с низким спросом на российском рынке начали снижать цены и предлагать скидки на размещение.
РСТ: отели Турции начали снижать цены из-за низкого спроса со стороны россиян
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.

«В среднем цены упали не менее чем на 30%. То, что раньше стоило 150 тыс. рублей на двоих, можно купить уже за 100 тыс. Майские и июньские цены выглядят вполне конкурентно», — отмечается на сайте.

В конце марта управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН назвал самые популярные направления для отдыха в мае.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.

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