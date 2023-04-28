В Туве открыли самый большой в России буддийский храм

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В Кызыле прошла церемония открытия самого большого в России буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг».
В Туве открыли самый большой в России буддийский храм
  • РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил участникам мероприятия приветственное обращение.

«Реализация столь значимой, исторически важной инициативы стала возможной благодаря созидательному единению буддийской общины нашей страны, её стремлению к сохранению непреходящих ценностей этой древней религии, которые на протяжении многих веков служат укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми», — отмечается в обращении.

Путин выразил уверенность, что новая обитель станет одним из главных буддийских религиозных, культурных и образовательных центров России.

Монастырь в Туве построен при поддержке Культурного фонда имени Кужугета Шойгу. Он состоит из 12 этажей. Общая площадь территории составляет 9,3 га.

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