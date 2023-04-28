В Туве открыли самый большой в России буддийский храм

В Кызыле прошла церемония открытия самого большого в России буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг».

Президент России Владимир Путин направил участникам мероприятия приветственное обращение.

«Реализация столь значимой, исторически важной инициативы стала возможной благодаря созидательному единению буддийской общины нашей страны, её стремлению к сохранению непреходящих ценностей этой древней религии, которые на протяжении многих веков служат укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми», — отмечается в обращении.

Путин выразил уверенность, что новая обитель станет одним из главных буддийских религиозных, культурных и образовательных центров России.

Монастырь в Туве построен при поддержке Культурного фонда имени Кужугета Шойгу. Он состоит из 12 этажей. Общая площадь территории составляет 9,3 га.