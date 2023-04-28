Глава Объединённого штаба: страны — члены ОДКБ должны быть готовы ответить на любой вызов

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Начальник Объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров прокомментировал роль организации на фоне эскалации напряжённости между Россией и НАТО из-за украинского кризиса.

«Прежде всего, на мой взгляд, государства — члены ОДКБ должны проявлять такое политическое, дипломатическое единство. Это очень важно. И второй момент... Войска коллективных сил ОДКБ должны быть готовы ответить на любой вызов, и это будет в достаточной степени гарантом безопасности для всех», — отметил он.

Ранее начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что в Белоруссии обсуждают вопрос привлечения совместной российско-белорусской группировки к манёврам.

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