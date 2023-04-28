Автоэксперт Васильев посоветовал водителям заправлять бензобак автомобиля полностью

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Автомобильный эксперт Егор Васильев порекомендовал водителям полностью заправлять бензобак, поскольку это облегчает работу топливного оборудования транспортного средства.

Полный бак не только позволяет преодолевать большее расстояние без остановки на заправке, но и снижает вероятность попадания воздуха в топливный насос, прокомментировал он для «Российской газеты».

За счёт этого снижается износ дорогостоящей топливной аппаратуры и у двигателя не возникает проблем с топливоподачей, в результате чего обеспечивается более щадящий режим работы.

Однако есть случаи, когда не стоит заливать бак полностью — к примеру, на незнакомой заправке. В подобных ситуациях лучше залить столько, чтобы добраться до заправочной станции, где доступно топливо нужного типа и качества, резюмировал Васильев.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.

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