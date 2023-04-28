Автоэксперт Васильев посоветовал водителям заправлять бензобак автомобиля полностью

Автомобильный эксперт Егор Васильев порекомендовал водителям полностью заправлять бензобак, поскольку это облегчает работу топливного оборудования транспортного средства.

Полный бак не только позволяет преодолевать большее расстояние без остановки на заправке, но и снижает вероятность попадания воздуха в топливный насос, прокомментировал он для «Российской газеты».

За счёт этого снижается износ дорогостоящей топливной аппаратуры и у двигателя не возникает проблем с топливоподачей, в результате чего обеспечивается более щадящий режим работы.

Однако есть случаи, когда не стоит заливать бак полностью — к примеру, на незнакомой заправке. В подобных ситуациях лучше залить столько, чтобы добраться до заправочной станции, где доступно топливо нужного типа и качества, резюмировал Васильев.

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