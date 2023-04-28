Новым командующим Балтийским флотом стал вице-адмирал Владимир Воробьёв

В Минобороны России заявили, что новым командующим Балтийским флотом официально стал вице-адмирал Владимир Воробьёв.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Сегодня в городе Калининграде в штабе Балтийского флота главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов представил руководящему составу Балтийского флота нового командующего — вице-адмирала Владимира Воробьёва», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота заявили, что командующий ТОФ Сергей Авакянц находится в настоящий момент в отпуске с последующим увольнением в запас.