Новым командующим Балтийским флотом стал вице-адмирал Владимир Воробьёв

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что новым командующим Балтийским флотом официально стал вице-адмирал Владимир Воробьёв.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Сегодня в городе Калининграде в штабе Балтийского флота главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов представил руководящему составу Балтийского флота нового командующего — вице-адмирала Владимира Воробьёва», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота заявили, что командующий ТОФ Сергей Авакянц находится в настоящий момент в отпуске с последующим увольнением в запас.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить