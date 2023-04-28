АТОР: россияне стали сокращать отпуск из-за роста цен на отдых

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что стоимость летнего отдыха в России выросла до 30% за год.

«Стоимость выросла в среднем на 15%. При этом премиальный сегмент повысился в цене на 20%, а в некоторых случаях и на 30%. Максимального увеличения стоимости мы ожидаем с 15 июля по сентябрь», — цитирует Ломидзе газета «Известия».

В АТОР также сообщили, что из-за роста цен россияне стали сокращать срок отдыха. В среднем можно говорить о сокращении на 10%, с 10—11 дней до девяти.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.