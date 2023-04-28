Аналитик Сабитова посоветовала спланировать бюджет для экономии средств на отдыхе

Финансовый аналитик Ольга Сабитова дала несколько советов по экономии денежных средств россиянам, которые планируют устроить себе отпуск в период предстоящих майских праздников.

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что многие путешественники недостаточно тщательно планируют свой отдых, из-за чего тратят больше, чем хотели бы, тогда как успешная стратегия помогает существенно сэкономить.

Так, по её словам, в майские праздники цены по южным направлениям выросли на 30—50%, поэтому целесообразно найти другие варианты (например, Байкал) с более дешёвыми билетами, которые стоит приобрести заранее.

Сабитова также посоветовала составить план для каждого дня отпуска, выяснить, какие места можно посетить бесплатно. Эксперт порекомендовала чётко распланировать бюджет поездки, учесть все возможные детали и строго следовать составленному плану расходов.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.