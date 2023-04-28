Садовод Воронова посоветовала дачникам высаживать теплолюбивые культуры после 15 мая

Эксперт Союза садоводов России, ландшафтный дизайнер Ольга Воронова дала советы дачникам, какие растения можно посадить в саду в мае.

В первых числах мая в открытый грунт можно засеять холодостойкие растения: морковь, горох, редис, зелень, а в теплицу — томаты, перцы, баклажаны, огурцы, сказала Воронова в интервью Радио Sputnik.

Во второй половине майских праздников она порекомендовала высаживать более теплолюбивые растения — лук-севок и картошку.

«Тыкву, кабачки, патиссоны можно высаживать не ранее 9—12 мая. Свёклу и фасоль тоже лучше сажать в эти даты, вместе с капустой. Самыми последними, уже после 15 мая, высаживайте бахчевые культуры, потому что они не перенесут даже 0 °С», — сказала эксперт.

По её словам, рассаду огурцов и помидоров на улице также стоит высаживать не ранее 15 мая.

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