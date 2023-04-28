Юрист Кудерко: новые правила поверки счётчиков газа с 1 мая снизят вероятность переплаты

Новые правила поверки счётчиков газа с 1 мая снизят вероятность переплаты и помогут разоблачить махинаторов.

Об этом заявила в интервью агентству «Прайм» юрист Елена Кудерко.

«Одним из кошмаров собственника жилого помещения (как квартиры, так и дома) является безучётное потребление коммунальных ресурсов. Неважно, идёт речь о холодной и горячей воде или электроэнергии — платить придётся гораздо больше», — рассказала она.

Кудерко отметила, что с 1 мая 2023 года в отношении поверки газовых счётчиков без встроенного программного обеспечения вводятся более жесткие правила.

Так, если при проверке будут обнаружены какие-либо признаки использования на счётчике магнитных устройств для искажения показаний, в отношении собственника будет составлен акт.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с «Москвой 24» заявила, что для экономии на оплате ЖКУ можно отказаться от неиспользуемых услуг.

По её словам, правильно выключать электроприборы из розеток, когда они не работают, поскольку устройства всё равно потребляют энергию.

Также рекомендуется купить приборы повышенного класса энергоэффективности.