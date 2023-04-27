В Ленобласти открыли памятник военным журналистам
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Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
Монумент установлен в сквере 30-летия Победы в городе Любань, чтобы увековечить память военных журналистов и подчеркнуть их роль в Великой Отечественной войне.
В церемонии участвовали представители духовенства, государственные служащие, почётные граждане Ленобласти, журналисты.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что на здании Общевойсковой академии Вооружённых сил в Москве открыли мемориальную доску трижды Герою Советского Союза Семёну Будённому.