В Ленобласти открыли памятник военным журналистам

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В Ленинградской области прошла церемония открытия памятника военным журналистам.
В Ленобласти открыли памятник военным журналистам
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Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Монумент установлен в сквере 30-летия Победы в городе Любань, чтобы увековечить память военных журналистов и подчеркнуть их роль в Великой Отечественной войне.

В церемонии участвовали представители духовенства, государственные служащие, почётные граждане Ленобласти, журналисты.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что на здании Общевойсковой академии Вооружённых сил в Москве открыли мемориальную доску трижды Герою Советского Союза Семёну Будённому.

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