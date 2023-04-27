Предприятия Москвы нарастили объёмы по выпуску косметики на 40%
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Об этом сообщает НСН.
«Московские фабрики постоянно дополняют ассортимент и увеличивают производственные мощности, тем самым замещая продукцию западных брендов, покинувших рынок России», — сказал Ефимов.
Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что город регулярно оказывает поддержку предприятиям, выпускающим косметику.
Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.