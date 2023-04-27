Исследование: четверть россиян будут заниматься садом и огородом в майские праздники

ВЦИОМ выяснил, чем планируют заниматься россияне в длинные майские выходные.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Четверть россиян собираются заниматься садом и огородом. Каждый пятый, 21%, будет работать — нести вахту, пока мы жарим шашлыки», — заявил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Из тех, кто намерен заняться огородными работами или отдохнуть на своём участке, 40% — это россияне старше 60 лет, 28% — в возрасте от 45 до 59 лет.

Работать в праздники в основном готовы респонденты в возрасте 18–44 лет.

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