Исследование: четверть россиян будут заниматься садом и огородом в майские праздники

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ВЦИОМ выяснил, чем планируют заниматься россияне в длинные майские выходные.
Исследование: четверть россиян будут заниматься садом и огородом в майские праздники
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Четверть россиян собираются заниматься садом и огородом. Каждый пятый, 21%, будет работать — нести вахту, пока мы жарим шашлыки», — заявил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Из тех, кто намерен заняться огородными работами или отдохнуть на своём участке, 40% — это россияне старше 60 лет, 28% — в возрасте от 45 до 59 лет.

Работать в праздники в основном готовы респонденты в возрасте 18–44 лет.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области откроют турсезон 29 апреля.

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