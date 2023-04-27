Вирусолог Альтштейн посоветовал не забывать о противоэпидемических мерах

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с распространением нового подвида коронавируса «арктур».

«Арктур» относительно редко вызывает тяжёлую форму заболевания. Но, как и для всех вариантов коронавируса, главные группы риска — это пожилые и люди с хроническими заболеваниями», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, важно соблюдать противоэпидемические меры, в том числе носить маски и мыть руки.

«Вакцинироваться сейчас надо каждые полгода. Стараться не лезть в большую толпу людей. По возможности иметь поменьше контактов, потому что пандемия продолжается», — добавил Альтштейн.

Ранее лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Nation News рассказал, что новый подвид коронавируса «арктур» часто путают с ОРВИ или синуситом и не обращаются за медицинской помощью.