Мишустин на встрече с Кадыровым попросил его и дальше держать на личном контроле развитие Чечни
- РИА Новости
Отмечается, что Мишустин и Кадыров встретились для обсуждения вопросов развития республики.
«Хочу пожелать удачи. И держать всё на личном контроле, как вы это делаете, Рамзан Ахматович», — заявил глава российского правительства Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.
Также Мишустин назвал одним из ключевых показателей развития Чечни активное жилищное строительство, в том числе расселение аварийного жилья.
«Знаю, что ещё есть целый ряд проектов, и вы сейчас будете отрабатывать это с федеральными властями», — заявил Мишустин.
Ранее Кадыров сообщил, что провёл встречу с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
Также он встретился с главой Росгвардии Виктором Золотовым и директором ФСБ Александром Бортниковым.