Мишустин на встрече с Кадыровым попросил его и дальше держать на личном контроле развитие Чечни

Глава российского правительства Михаил Мишустин на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым попросил его и дальше держать на личном контроле развитие Чечни.

Отмечается, что Мишустин и Кадыров встретились для обсуждения вопросов развития республики.

«Хочу пожелать удачи. И держать всё на личном контроле, как вы это делаете, Рамзан Ахматович», — заявил глава российского правительства Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

Также Мишустин назвал одним из ключевых показателей развития Чечни активное жилищное строительство, в том числе расселение аварийного жилья.

«Знаю, что ещё есть целый ряд проектов, и вы сейчас будете отрабатывать это с федеральными властями», — заявил Мишустин.

Ранее Кадыров сообщил, что провёл встречу с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Также он встретился с главой Росгвардии Виктором Золотовым и директором ФСБ Александром Бортниковым.