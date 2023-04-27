Из-за пожара в Омской области повреждены восемь жилых домов в селе Новокарасук
- Gettyimages.ru
«В 16:59 (13:59 мск) поступило сообщение о пожаре в селе Новокарасук Крутинского района Омской области. Предварительно горит восемь жилых домов», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Пожар был локализован на площади 600 кв. м, позднее спасатели ликвидировали открытое горение.
Ранее на территории Кургана и Кетовского округа Курганской области из-за пожаров был введён режим чрезвычайной ситуации.