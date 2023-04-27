Из-за пожара в Омской области повреждены восемь жилых домов в селе Новокарасук

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Восемь жилых домов загорелись в селе Новокарасук в Омской области, сообщили в региональном управлении МЧС.
Из-за пожара в Омской области повреждены восемь жилых домов в селе Новокарасук
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«В 16:59 (13:59 мск) поступило сообщение о пожаре в селе Новокарасук Крутинского района Омской области. Предварительно горит восемь жилых домов», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Пожар был локализован на площади 600 кв. м, позднее спасатели ликвидировали открытое горение.

Ранее на территории Кургана и Кетовского округа Курганской области из-за пожаров был введён режим чрезвычайной ситуации.

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