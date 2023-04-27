МЧС: один человек погиб в результате пожара в деревне Логоушка Курганской области
В Курганской области в ходе тушения пожара и разбора завалов в деревне Логоушка обнаружили тело погибшего, заявили в МЧС России.
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В ходе тушения пожара и разбора завалов в деревне Логоушка обнаружен один погибший», — заявили в МЧС.
Ранее стало известно, что в деревне Логоушка загорелись 76 домов.
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