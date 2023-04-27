МЧС: один человек погиб в результате пожара в деревне Логоушка Курганской области

В Курганской области в ходе тушения пожара и разбора завалов в деревне Логоушка обнаружили тело погибшего, заявили в МЧС России.

РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. «В ходе тушения пожара и разбора завалов в деревне Логоушка обнаружен один погибший», — заявили в МЧС. Ранее стало известно, что в деревне Логоушка загорелись 76 домов.