Кремль: Путин 28 апреля выступит перед членами Совета законодателей в Петербурге

Президент России Владимир Путин 28 апреля выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании в Санкт-Петербурге.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Мероприятие посвящено Дню российского парламентаризма, оно по традиции состоится в Таврическом дворце.

Отмечается, что основными темами для обсуждения будут вопросы соцподдержки участников СВО и членов их семей, а также состояние межбюджетных отношений и их использование как инструмента обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях.

Ранее сообщалось, что визит Путина в Херсонскую область и ЛНР состоялся 17 апреля.