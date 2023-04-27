Кремль: Путин 28 апреля выступит перед членами Совета законодателей в Петербурге
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Мероприятие посвящено Дню российского парламентаризма, оно по традиции состоится в Таврическом дворце.
Отмечается, что основными темами для обсуждения будут вопросы соцподдержки участников СВО и членов их семей, а также состояние межбюджетных отношений и их использование как инструмента обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях.
Ранее сообщалось, что визит Путина в Херсонскую область и ЛНР состоялся 17 апреля.