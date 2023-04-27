В Подмосковье расширят сеть велосипедных маршрутов

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В Московской области расширят сеть велосипедных маршрутов в 2023 году.
В Подмосковье расширят сеть велосипедных маршрутов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство благоустройства.

С 2019 года в регионе проложили более 550 км дорожек.

«В этом году завершим ещё один участок велосипедной трассы «Вело1», полностью реализуем веломаршрут «Связь трёх парков» в Одинцове, а также проложим веломаршрут от станции Раздоры до деревни Жуковки и в посёлке Ржавки Солнечногорска», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

Маршрут «Связь трёх парков» в Одинцове продлят на восемь километров.

В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами Всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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