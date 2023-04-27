Подлодку «Можайск» спустили на воду в Петербурге

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Дизель-электрическую подлодку «Можайск» спустили на воду на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.
Подлодку «Можайск» спустили на воду в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В церемонии приняли участие главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, председатель совета директоров АО «ОСК» Георгий Полтавченко, генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Андрей Веселов.

«Можайск» — пятая в серии из шести кораблей, которые строят на заводе для Тихоокеанского флота.

Подлодка остаётся на верфях в плавучем доке для подготовки к швартовым и ходовым испытаниям в водах Балтийского моря, передаёт телеканал «Звезда».

В конце 2022 года сообщалось, что сторожевой корабль «Неустрашимый» завершил заводские ходовые испытания после ремонта.

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