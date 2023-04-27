Строители из Подмосковья занимаются восстановлением детского сада в Мариуполе

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Рабочая бригада из Московской области восстанавливает детский сад и ясли на Киевской улице в Мариуполе.
Строители из Подмосковья занимаются восстановлением детского сада в Мариуполе
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

В здании уже заменили кровлю и установили новые окна.

«В настоящее время во внутренних помещениях детского сада выполняются отделочные работы — идёт шпаклёвка и покраска стен, завершаются работы по монтажу систем водоснабжения и электроснабжения», — прокомментировал глава ведомства Антон Велиховский.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с Nation News рассказала о законопроектах, предусматривающих меры поддержки для новых регионов.

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