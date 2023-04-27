В Москве открылся Форум безопасного интернета

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В Москве начал работу Международный форум безопасного интернета. Его участниками стали представители органов власти и правоохранительных органов, IT-отрасли, общественных и научных деятелей, СМИ, блогеров и ведущих экспертов.

Основная тема — «Рунет в свете указа президента «О государственной политике по сохранению и укреплению традиционных ценностей».

Организаторами форума выступают Лига безопасного интернета и Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Программа включает такие секции, как «Правовое регулирование интернета: достижения, проблемы и перспективы развития», «Блогеры и стримеры: грани ответственности», «Технологический суверенитет инфраструктуры Рунета», «Требования к безопасности и конфиденциальности персональных данных».

«Колоссальное количество писем отправляют наши граждане, обнаружившие опасный контент, в органы власти», — заявила в ходе выступления глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Также запланировано награждение лауреатов Всероссийского конкурса сочинений «Безопасный интернет».

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