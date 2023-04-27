Губернатор сообщил о выбросе хлора в Кирово-Чепецке, угрозы здоровью людей нет

В Кирово-Чепецке Кировской области сообщили о выбросе хлора, угрозы здоровью людей нет.

Об этом рассказал губернатор региона Александр Соколов в своём Telegram-канале.

По его словам, глава города и руководитель областного МЧС доложили ему о «ситуации с сообщением о выбросе хлора».

«Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ — не превышена», — сказал он.

Губернатор добавил, что, согласно официальной информации МЧС, угрозы жизни и здоровью людей нет. На месте работают профильные службы.

Ранее девять человек пострадали из-за выброса газа во время ремонтных работ на месторождении в Мирнинском районе Якутии.