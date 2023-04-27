Самыми популярными направлениями отдыха на майские по России стали Кубань и Петербург

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что самыми популярными внутренними направлениями для отдыха на майские праздники стали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Москва и Татарстан.
Самыми популярными направлениями отдыха на майские по России стали Кубань и Петербург
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» эксперт уточнила, что на Кубань приходится 40% от всех продаж туроператоров на праздничные дни.

Что касается зарубежных направлений, то первое место ожидаемо занимает Турция (почти половина от всех продаж), далее следуют ОАЭ и Египет.

В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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