Самыми популярными направлениями отдыха на майские по России стали Кубань и Петербург
- РИА Новости
В беседе с газетой «Известия» эксперт уточнила, что на Кубань приходится 40% от всех продаж туроператоров на праздничные дни.
Что касается зарубежных направлений, то первое место ожидаемо занимает Турция (почти половина от всех продаж), далее следуют ОАЭ и Египет.
В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.