В Котловке построят офис с кафе площадью 1500 квадратных метров

В столичном районе Котловка планируют построить офис с кафе. Общая площадь составит 1500 кв. м, заявила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Здание разместят на улице Нагорной.

«Город на этом участке предлагает построить небольшое здание высотой до 15 м, или трёх этажей. В самом здании мы предполагаем размещение офисов, а также кафе. Так в районе появится новое место приложения труда, а также точка общественного питания, которые разнообразят городскую среду», — сказала Княжевская.

Более подробный проект разработают на следующих этапах реализации. Инвестора, который займётся строительством, определят в ходе торгов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки для данного объекта.