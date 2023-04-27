В Котловке построят офис с кафе площадью 1500 квадратных метров
- РИА Новости
Здание разместят на улице Нагорной.
«Город на этом участке предлагает построить небольшое здание высотой до 15 м, или трёх этажей. В самом здании мы предполагаем размещение офисов, а также кафе. Так в районе появится новое место приложения труда, а также точка общественного питания, которые разнообразят городскую среду», — сказала Княжевская.
Более подробный проект разработают на следующих этапах реализации. Инвестора, который займётся строительством, определят в ходе торгов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки для данного объекта.