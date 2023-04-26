Глава Чечни Кадыров встретился с директором ФСБ Бортниковым
Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
По словам Кадырова, он и Бортников предметно обсудили вопросы взаимодействия региональных структур с федеральным ведомством в целях повышения их эффективности и результативности.
«Александр Васильевич поблагодарил меня за стабильную обстановку в регионе и проводимую нами работу по обеспечению безопасности населения», — написал глава Чечни.
Ранее Кадыров сообщил, что провёл встречу с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
Также он встретился с главой Росгвардии Виктором Золотовым.