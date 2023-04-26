Нижегородская область купит 113 электробусов в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru.
Новый подвижной состав поступит в столицу региона до конца года.
Отказ от троллейбусных маршрутов в пользу электробусных позволит увеличить маршрутную сеть до 205,6 км.
«В данный момент мы уже направили коммерческие предложения производителям. Есть отклики — от российских и белорусских заводов. Будем выбирать», — сказал Бафанов.
Ранее, по сообщениям НСН, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.