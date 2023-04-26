Нижегородская область купит 113 электробусов в 2023 году

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Нижегородская область купит 113 электробусов по федеральной программе в 2023 году, заявил директор ЦРТС Артём Бафанов.
Нижегородская область купит 113 электробусов в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru.

Новый подвижной состав поступит в столицу региона до конца года.

Отказ от троллейбусных маршрутов в пользу электробусных позволит увеличить маршрутную сеть до 205,6 км.

«В данный момент мы уже направили коммерческие предложения производителям. Есть отклики — от российских и белорусских заводов. Будем выбирать», — сказал Бафанов.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

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