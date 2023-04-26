В Калининграде прошла церемония открытия памятника героям спецназа ФСБ России

В Калининграде состоялась церемония открытия памятника героям спецназа ФСБ России. Её посетили представители регионального управления Федеральной службы безопасности, других силовых ведомств, а также органов власти, ветераны, горожане, школьники и военнослужащие.

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Военнослужащие России, не жалея своих жизней, героически защищают свободу, суверенитет, ценности, историю и культуру нашей Родины. Авангардом в этой борьбе всегда являлся спецназ», — заявил начальник УФСБ России по Калининградской области Павел Гуляев.

Участники церемонии почтили память сотрудников специальных подразделений органов ФСБ России минутой молчания.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что на здании Общевойсковой академии Вооружённых сил в Москве открыли мемориальную доску трижды Герою Советского Союза Семёну Будённому.