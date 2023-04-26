В Нижегородской области рассказали о совместной турпрограмме с Москвой и Петербургом

Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург запустят летом туристическую программу «От рассвета до заката», заявил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Три города синхронизировали свои событийные календари, чтобы туристы могли выбрать, куда им поехать в любое время, независимо от продолжительности тура.

«Мы очень рады быть в этом проекте вместе с Москвой и Питером. И очень надеемся, что у нас будет ещё больше гостей, потому что Нижний Новгород — один из самых гостеприимных городов России», — сказал Беркович.

В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.