В Нижегородской области рассказали о совместной турпрограмме с Москвой и Петербургом

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Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург запустят летом туристическую программу «От рассвета до заката», заявил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.
В Нижегородской области рассказали о совместной турпрограмме с Москвой и Петербургом
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Три города синхронизировали свои событийные календари, чтобы туристы могли выбрать, куда им поехать в любое время, независимо от продолжительности тура.

«Мы очень рады быть в этом проекте вместе с Москвой и Питером. И очень надеемся, что у нас будет ещё больше гостей, потому что Нижний Новгород — один из самых гостеприимных городов России», — сказал Беркович.

В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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