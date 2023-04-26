Пермский край посетили 818 тысяч туристов в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
По данным краевого Минтуризма, каждый турист, приезжавший в регион, проводил там 4,5 ночи. Для Татарстана показатель составил 3,2 ночи, в целом по Приволжскому федеральному округу — 4,0.
За год пермские организации туриндустрии оказали услуги на 10,5 млрд рублей (+40%).
В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.