Сотрудник сгоревшей в Сосьве ИК рассказал о произошедшем пожаре

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Сотрудник сгоревшей в посёлке Сосьва в Свердловской области исправительной колонии рассказал RT о произошедшем пожаре.
Сотрудник сгоревшей в Сосьве ИК рассказал о произошедшем пожаре
  • РИА Новости

«После часа дня всё началось, к трём уже бесполезно было что-либо делать», — заявил он.

По его словам, сотрудники учреждения пока находятся в палаточном городке, а заключённых успели эвакуировать в другие колонии.

По его словам, такого пожара в посёлке никогда не было. Он отметил, что версию о поджоге местные жители не рассматривают.

«Огонь пришёл со стороны пилорам — там мусор сжигают, возможно, оттуда прямо очаг выскочил — и сразу на колонию. Плюс ветрище сильный — могло разнести этот горящий мусор. В соседних Гарях тоже дорога горела вчера, дым идёт, говорят, лес горит, вертолёт пожарный туда пару раз летал. В нашем посёлке дома целые остались, кусками сгорело, есть районы, где целыми квадратами», — отметил собеседник.

Сотрудник ИК добавил, что власти пообещали решить вопрос с жильём и компенсацией.

Ранее URA.RU сообщило, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за пожаров.

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