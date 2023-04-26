В Омске возбудили дело против толкнувшего женщину под колёса маршрутки наркомана

В Омске 35-летний мужчина толкнул стоящую на остановке женщину под колёса подъезжающей маршрутки, а впоследствии частично ослепил себя. Как уточняется, женщина выжила, так как водитель машины сумел вовремя среагировать. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на областное СУ СК России.

«По версии следствия, 23 апреля, около 18:00, на остановке «Улица Магистральная» подозреваемый, будучи в наркотическом опьянении, без каких-либо причин толкнул на дорогу перед подъезжающим автомобилем «Газель» незнакомую женщину, которая ждала транспорт», — уточнили в ведомстве.

Водитель «газели» успел вовремя затормозить. Потерпевшая получила сотрясение мозга, ей была оказана помощь.

К настоящему времени подозреваемый задержан. Как пишут СМИ, после ЧП мужчина выдавил себе глаз. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».

Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.