В Москве и Подмосковье выдали больше всего сертификатов на маткапитал по итогам 2022 года

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Москва и Московская область стали лидерами рейтинга регионов России с наибольшим числом выданных государственных сертификатов на материнский капитал в 2022 году.
В Москве и Подмосковье выдали больше всего сертификатов на маткапитал по итогам 2022 года
  • РИА Новости

Рейтинг составило ИА «ПромРейтинг», сообщает издание «Вести Подмосковья».

В целом по стране сертификат получили 911 902 человека. На втором месте рейтинга оказался Петербург (с учётом Ленинградской области). Замыкает список лидеров по количеству выданных сертификатов Краснодарский край.

Далее следуют Ростовская, Тюменская, Свердловская области, Республики Татарстан и Башкортостан, Челябинская область. Замыкает десятку Дагестан.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с Nation News рассказала о законопроектах, предусматривающих меры поддержки для новых регионов.

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