Бочкарёв: на станции «Пыхтино» Солнцевской линии завершается монтаж каркасов световых «турбин»

В Москве завершаются работы по монтажу каркасов потолочных световых конструкций в виде турбин самолётов на станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Всего платформенный участок станции «Пыхтино» будут украшать и освещать десять потолочных конструкций. Девять каркасов уже готовы под установку светового оборудования», — отметил Бочкарёв.

По его словам, после выполнения этих работ каждая конструкция будет отделана алюминиевыми панелями, что придаст ей вид самолётной турбины.

На платформенном участке также идёт установка панорамных окон.

«Для пассажиров, спустившихся на платформу, через витражи на левой стене будет открываться вид на долину реки Ликовы», — уточнил Бочкарёв.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на противоположной стене смонтируют панели с графическими изображениями летательных аппаратов.

Он также сообщил, что отделка стен пассажирской зоны платформенного участка выполнена более чем на треть.