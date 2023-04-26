Краснов заявил, что в Донбассе создадут прокуратуру по надзору за угольной отраслью

В Донбассе будет создана специализированная прокуратура по надзору в сфере угольной отрасли. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Он подчеркнул, что в шахтах региона отмечается низкий уровень безопасности из-за изношенного оборудования, отсутствия современных систем контроля и средств защиты.

«В таких условиях мною принято решение о создании в этом регионе специализированной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угольной отрасли», — приводит РИА Новости слова Краснова во время ежегодного отчета в Совфеде.

Ранее замминистра энергетики Сергей Мочальников заявил, что Россия будет увеличивать свою долю на мировом рынке торговли углём.