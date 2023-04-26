Краснов заявил, что в Донбассе создадут прокуратуру по надзору за угольной отраслью
- РИА Новости
Он подчеркнул, что в шахтах региона отмечается низкий уровень безопасности из-за изношенного оборудования, отсутствия современных систем контроля и средств защиты.
«В таких условиях мною принято решение о создании в этом регионе специализированной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угольной отрасли», — приводит РИА Новости слова Краснова во время ежегодного отчета в Совфеде.
Ранее замминистра энергетики Сергей Мочальников заявил, что Россия будет увеличивать свою долю на мировом рынке торговли углём.