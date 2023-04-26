В Екатеринбурге нашли пропавших накануне братьев 11 и 14 лет

В Екатеринбурге найдены живыми пропавшие 25 апреля братья 11 и 14 лет. Полиция начала выяснение всех обстоятельств случившегося с подростками.

Об этом пишет kp.ru.

«В настоящее время их доставляют в территориальный ОВД. По предварительной информации, противоправных действий в отношении них не совершено. Полиция устанавливает обстоятельства их отсутствия. Проводится проверка», — прокомментировали в УМВД Екатеринбурга.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт», волонтёры которого участвовали в поисках, рассказали, что подростки ночевали у дальней родственницы и не знали, что их ищут.

25 апреля мальчики ушли из дома на прогулку и не вернулись. Родственники инициировали поиски.

Ранее сайт Newinform сообщил, что в Уфе спасатели помогли выбраться из канализационного колодца десятилетнему мальчику и собаке, которые провалились в него во время прогулки.