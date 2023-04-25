В Петербурге построят комплекс по переработке ТКО

В Санкт-Петербурге построят комплекс по переработке твёрдых коммунальных отходов «Волхонка».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Набсовет РЭО одобрил финансирование в Петербурге комплексного объекта по переработке отходов «Волхонка», строящегося в два этапа. Первый этап уже завершён, построен объект мощностью обработки 200 тыс. т и объект утилизации на 38,7 тыс. т, РЭО вложит 881 млн рублей», — заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, второй этап предусматривает создание ещё одной сортировочной линии на 400 тыс. т в год и объекта утилизации на 78,12 тыс. т.

«Создание объектов позволит приблизить Петербург к достижению показателей нацпроекта и формированию экономики замкнутого цикла на территории субъектов РФ», — отметил Буцаев.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в рамках национального проекта «Экология» в Удмуртии высадят более 10,6 тыс. га леса в 2023 году.