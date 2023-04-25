В Мурманской области рассказали о мерах поддержки малого бизнеса

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

В частности, глава региона напомнил, что в 2020 году власти приняли решение снизить налоги для МСБ в шесть раз.

«Когда ковид был уже не так остр, мы договорились продлить эту льготу до 2025 года. И всё ждали, что будет. Но мы уже по показателям за 2022 год налоговой отдачи от малого и среднего бизнеса от муниципалитетов превысили льготу от упрощённой системы за 2019 год», — сказал Чибис.

За четыре года от малого бизнеса поступило 3,8 млрд рублей.

Ранее Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.