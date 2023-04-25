В Тюменской области рассказали о работе по переселению граждан из аварийного жилья

В Тюменской области с начала 2023 года 144 человека получили новое жильё взамен аварийного. Программа по переселению, начатая в 2019 году в рамках нацпроекта, будет завершена.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу Главного управления строительства.

За пять лет планировалось расселить весь аварийный фонд, который был признан таковым до 1 января 2017 года. План выполнен досрочно.

В настоящее время идёт формирование новой программы расселения.

Ранее НСН сообщала, что два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в 2025 году в Нижегородском районе Москвы на Новохохловской улице.