В Тюменской области рассказали о работе по переселению граждан из аварийного жилья

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В Тюменской области с начала 2023 года 144 человека получили новое жильё взамен аварийного. Программа по переселению, начатая в 2019 году в рамках нацпроекта, будет завершена.
В Тюменской области рассказали о работе по переселению граждан из аварийного жилья
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу Главного управления строительства.

За пять лет планировалось расселить весь аварийный фонд, который был признан таковым до 1 января 2017 года. План выполнен досрочно.

В настоящее время идёт формирование новой программы расселения.

Ранее НСН сообщала, что два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в 2025 году в Нижегородском районе Москвы на Новохохловской улице.

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