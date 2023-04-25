В Тюменской области рассказали о работе по переселению граждан из аварийного жилья
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу Главного управления строительства.
За пять лет планировалось расселить весь аварийный фонд, который был признан таковым до 1 января 2017 года. План выполнен досрочно.
В настоящее время идёт формирование новой программы расселения.
Ранее НСН сообщала, что два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в 2025 году в Нижегородском районе Москвы на Новохохловской улице.