В Архангельске открылась международная школа РВИО
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Об этом сообщает ОТР.
В течение четырёх дней студенты будут работать над собственными проектами, а лучшие из них реализуют при поддержке фонда «История Отечества».
Победителей пригласят в Казань для участия в программе Международного научного симпозиума «Мировое россиеведение».
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе подвели итоги первой волны конкурса социально значимых проектов в молодёжной политике. Грантами от губернатора поддержали семь лучших инициатив.