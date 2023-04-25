В Архангельске открылась международная школа РВИО

В Архангельске начала работу международная школа Российского военно-исторического общества (РВИО). Её участниками стали 150 студентов из 37 стран.

Об этом сообщает ОТР.

В течение четырёх дней студенты будут работать над собственными проектами, а лучшие из них реализуют при поддержке фонда «История Отечества».

Победителей пригласят в Казань для участия в программе Международного научного симпозиума «Мировое россиеведение».

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе подвели итоги первой волны конкурса социально значимых проектов в молодёжной политике. Грантами от губернатора поддержали семь лучших инициатив.