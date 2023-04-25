В Союзе дачников предупредили о мошеннических схемах с загородной недвижимостью

Председатель Союза дачников, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин рассказал, какими методами могут пользоваться мошенники при продаже загородной недвижимости.

«Первая и самая распространённая схема — поддельный паспорт. Мошенники могут добыть копию паспорта реального владельца дачи, заменить фото на своё и выдавать себя за обладателя участка», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Ещё одной схемой он назвал продажу от имени человека, признанного недееспособным.

«Здесь стоит проверить историю сделок выпиской из Росреестра и также пообщаться с соседями. Важно узнать, как долго дача была у нынешнего владельца и кому принадлежала раньше», — сказал эксперт.

По его словам, следующей схемой является покупка дома с неправильными границами, и если есть сомнения, то лучше запросить выписку из ЕГРН.

Как считает Чаплин, не стоит покупать дачу по схеме с залогом или же покупать только дом без земли.

Ранее руководитель направления аудитов и соответствия требованиям информационной безопасности компании УЦСБ Евгений Баклушин в беседе с телеканалом «360» заявил, что мошенники начали использовать торговые онлайн-площадки, поскольку люди привыкли к обману с якобы заблокированными счетами и «специалистами банков».