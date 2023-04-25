Психолог Венгер посоветовал не вступать в разговор с потенциальными мошенниками

Доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер заявил, что мошенники периодически меняют свои схемы, но общая рекомендация — не вступать в разговор с ними.

В беседе с Inforeactor эксперт отметил, что при входящем звонке срабатывает привычка разговаривать с собеседником, а не прерывать связь.

«Нередко запугивание — сообщают, что сейчас снимут все деньги или что это вообще из уголовного розыска звонят. Ну и, конечно, стараются придать веса себе. Объявляя себя каким-то капитаном или майором МВД или сотрудником, например, Сбербанка, Центробанка», — предупредил Венгер.

Ранее руководитель направления аудитов и соответствия требованиям информационной безопасности компании УЦСБ Евгений Баклушин в беседе с телеканалом «360» заявил, что мошенники начали использовать торговые онлайн-площадки, поскольку люди привыкли к обману с якобы заблокированными счетами и «специалистами банков».