В Оренбургской области откроют турсезон 29 апреля
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Об этом сообщает RIA56.
Маршрут проходит по территориям Беляевского и Саракташского районов, а также Оренбурга.
Кроме того, в заповеднике «Оренбургский» будут доступны экологические тропы «Дыхание степи», «Путь к цапле», «Где живёт бобр».
Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.