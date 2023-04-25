В Оренбургской области откроют турсезон 29 апреля

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В Оренбургской области откроют туристический сезон 29 апреля. В этот день стартует первый заезд по национальному маршруту «Горизонты открытий».
В Оренбургской области откроют турсезон 29 апреля
  • Gettyimages.ru
  • © martin-dm

Об этом сообщает RIA56.

Маршрут проходит по территориям Беляевского и Саракташского районов, а также Оренбурга.

Кроме того, в заповеднике «Оренбургский» будут доступны экологические тропы «Дыхание степи», «Путь к цапле», «Где живёт бобр».

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.

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