Нижегородская область и Китай будут сотрудничать в сфере туризма

Нижегородская область и Китай планируют сотрудничать в сфере туризма, заявил заместитель губернатора Олег Беркович.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Как отметил Беркович, в Нижнем Новгороде создают условия для китайских туристов. Есть, например, специализированные «Горьковские маршруты», которые пользуются популярностью у жителей КНР.

«Ожидаем через год увеличения международного потока с Китаем. Пока что ключевой фокус — это Россия и работа над собственной инфраструктурой. Потом будем подключаться к программам Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы вместе работать с китайским рынком», — сказал чиновник.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.