В Тюменской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Плоцкую со 100-летием

В Тюменской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Галину Плоцкую, которой исполнилось 100 лет.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на инфоцентр регионального правительства.

У дома ветерана был проведён импровизированный концерт. Его посетили глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова, председатель областного совета ветеранов Степан Киричук, активисты движения «Бессмертный полк».

«Ваш личный неоценимый вклад в приближение Победы, защиту гуманных ценностей, справедливости и спасение мира от нацизма навсегда останется в истории», — говорится в поздравлении губернатора Александра Моора.

Плоцкая имеет орден Отечественной войны II степени и медаль Жукова.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы.