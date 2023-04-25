В Тюменской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Плоцкую со 100-летием
- Gettyimages.ru
- © Iliana Mestari
Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на инфоцентр регионального правительства.
У дома ветерана был проведён импровизированный концерт. Его посетили глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова, председатель областного совета ветеранов Степан Киричук, активисты движения «Бессмертный полк».
«Ваш личный неоценимый вклад в приближение Победы, защиту гуманных ценностей, справедливости и спасение мира от нацизма навсегда останется в истории», — говорится в поздравлении губернатора Александра Моора.
Плоцкая имеет орден Отечественной войны II степени и медаль Жукова.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы.