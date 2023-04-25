«Эшелон Победы» прибудет в Тюмень 14 мая

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Ретропоезд «Эшелон Победы» прибудет в Тюмень 14 мая.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Акция приурочена к 78-й годовщине Победы. Эшелон СвЖД из двух составов будет курсировать по Тюменской и Свердловской областям.

«Эшелон Победы» — это демонстрация подвижного состава, который был в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и тяжёлый послевоенный период: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция», — отметили в пресс-службе.

В одном из вагонов представлена стендовая музейная выставка «Дорога помогает победить».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы.

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