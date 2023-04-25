В Петербурге установят 45 электрозаправочных станций для автомобилей

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В Санкт-Петербурге установят 45 электрозаправочных станций для автомобилей в 2023 году.
В Петербурге установят 45 электрозаправочных станций для автомобилей
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на директора Центра энергосбережения Ивана Трегубова.

«Мы взаимодействуем с потенциальными инвесторами по вопросу развития электрозарядной инфраструктуры. Как правило, места установки электрозаправок — это крупные парковки и общедоступные места на улично-дорожной сети», — заявил Трегубов.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах китайских электромобилей в России.

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