Комиссия МАК начала расследование крушения вертолёта в Волгоградской области
- РИА Новости
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МАК напомнил, что 24 апреля в районе Ерзовки произошла авария с вертолётом «Ансат» RA-20012 АО «Русские Вертолётные Системы».
«По имеющейся информации, находившийся на борту пилот погиб, воздушное судно разрушено.
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что вертолёт санавиации потерпел крушение в Волгоградской области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта.