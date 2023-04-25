Комиссия МАК начала расследование крушения вертолёта в Волгоградской области

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения вертолёта «Ансат» в Волгоградской области.
Комиссия МАК начала расследование крушения вертолёта в Волгоградской области
  • РИА Новости
  • © Кирилл Брага

МАК напомнил, что 24 апреля в районе Ерзовки произошла авария с вертолётом «Ансат» RA-20012 АО «Русские Вертолётные Системы».

«По имеющейся информации, находившийся на борту пилот погиб, воздушное судно разрушено.
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что вертолёт санавиации потерпел крушение в Волгоградской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта.

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